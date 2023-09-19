В США объявили о завершении учений с Арменией на фоне ситуации в Карабахе Пентагон: военные учения в Армении завершатся в соответствии с планом

Фото: МО Армении

Эскалация напряженности в Карабахе не повлияет на ход армяно-американских военных учений, сообщил представитель Пентагона в комментарии РИА Новости. В связи с этим он напомнил, что маневры все равно должны завершиться в среду, 20 сентября.

Наши совместные учения с Арменией реализовали свои цели по построению новых отношений на тактическом уровне и повышению совместимости для миротворческих операций, они завершатся завтра, как и планировалось, — сказал собеседник агентства.

Военные учения Eagle Partner 2023 проводились с 11 сентября. В маневрах принимали участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

Глава правительства Армении Никол Пашинян на этом фоне заявил, что Ереван будет ждать от российских миротворцев действий по урегулированию ситуации в регионе. Он также добавил, что армянские власти не должны предпринимать резких и авантюрных шагов. Кроме того, Пашинян обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в полномасштабные военные действия. Операцию в Карабахе он связал с этнической чисткой армянского населения.