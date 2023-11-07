В США сообщили о закулисной перепалке между американцами и украинцами WP: американцы и украинцы обменялись взаимными упреками из-за провала ВСУ

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на передовой, сообщил обозреватель Washington Post Макс Бут. Он отметил, что провал украинского контрнаступления обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом.

За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО, — подчеркнул Бут.

Он уточнил, что претензией Киева являются недостаточные поставки вооружений, которые помогли бы прорвать российские укрепления и то, что переданное оружие порой находятся в плохом рабочем состоянии.

Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи, — считает Бут.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский изменил стратегию общения с западными политиками. Раньше он просил большей помощи, чтобы «быстро победить» Россию, однако теперь тональность просьбы смягчилась и сводится до «дайте больше, иначе конфликт затянется». Таким образом украинский лидер пытается сыграть на страхе партнеров.