В США сообщили о совместном плане Украины и НАТО по атаке на Россию American Conservative: Украина и НАТО разрабатывают план по вторжению в Крым

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Украина при активной поддержке НАТО готовится к проведению операции по вторжению в Крым, заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative. По его словам, в Киеве публично говорят о намерении использовать для нападения американское и другое западное оружие.

Журналист отметил, что атака Киева при поддержке НАТО на российский полуостров гарантированно послужит началом масштабной войны.

Планы украинского президента на Крым Девлин назвал безумными и нереалистичными. Он подчеркнул, что Украина специально отвергает любые призывы к миру, руководствуясь указаниями из Белого дома. Именно поэтому она выдвигает невыполнимые требования для начала переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, заключил обозреватель.

Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил, что Вооруженные силы Украины не способны взять под свой контроль Крым и Донбасс. У них для этого нет необходимого военного потенциала, считает он. По его словам, чтобы у украинской армии появилась такая возможность, она должна иметь преимущество над Вооруженными силами РФ в соотношении четыре к одному.