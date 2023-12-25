В США сообщили о снижении интенсивности артиллерийских обстрелов ВСУ на 80% MWM: ВСУ сократили артиллерийские обстрелы на 80% из-за истощения боеприпасов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сократили количество артиллерийских обстрелов на 60–80%, сообщает Military Watch Magazine. По его информации, причиной является критическое истощение запасов снарядов в странах НАТО. Для Украины это является огромной проблемой, несмотря на то, что были достигнуты определенные успехи на черных рынках, говорится в материале.

Уровень расходов на боеприпасы на Украине намного превысил производственные возможности сторонников страны в западном мире, хотя западные разведывательные службы добились определенных успехов в поиске новых поставок на черных рынках, — отметили авторы статьи.

Основной причиной истощения боеприпасов является конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС, добавило издание. В сложившихся обстоятельствах США приходится перераспределять потоки вооружения между двумя странами.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ потерпели поражение в контрнаступлении. По его словам, инициатива находится на стороне России. Украинская армия испытывает сильную нехватку боеприпасов и людей, несмотря на то, что союзники израсходовали на помощь Киеву свыше $100 млрд, добавил Риттер.