Американские военные забили тревогу из-за перегрузки сил ПВО CNN: американские силы ПВО недоукомплектованы, перегружены и нуждаются в психологической помощи

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) оказались сильно перегружены, недоукомплектованы, а офицеры нуждаются в психологической помощи, рассказал в беседе с CNN представитель армии США, отвечающий за ПВО. В материале издания говорится, что руководители вооруженных сил бьют тревогу из-за накопившихся требований в связи с боевыми действиями на Украине и подготовке к возможному конфликту с Китаем.

Мы перегружены работой и недоукомплектованы персоналом, — сказал собеседник CNN.

В свою очередь генерал-майор армии США Брайан Гибсон заявил, что бойцы сил ПВО быстро выгорают из-за больших объемов работы. В связи с этим военное руководство страны предложило потенциальным новобранцам жалование в размере $47,5 тысяч и бесплатную психологическую помощь.

В материале CNN говорится, что большое количество военнослужащих сил ПВО США находятся в Европе и обучают украинских солдат пользоваться оружием. Кроме этого американские военные присутствуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там Штаты увеличили свое присутствие «для подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем», а также для сдерживания КНДР.

Ранее Пентагон сообщил, что в 2021 году рекордное число американских военных подверглись сексуальным домогательствам на службе в армии. Отмечается, что домогательствам подверглись 8,4% женщин, что стало рекордным с 2004 года показателем, и 1,5% мужчин. В ведомстве отметили, что под сексуальными домогательствами понимаются как разнообразные виды преступлений, включающие изнасилование и преднамеренные тактильные контакты, так и попытки их совершить.