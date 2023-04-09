В США сообщили о рождении детей с последствиями COVID-19 у матерей Ученые из США выявили два случая рождения детей с патологией мозга из-за COVID-19

Фото: NIAID

Ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери переболели COVID-19 во время беременности, сообщает NBC со ссылкой на исследование, размещенное в журнале Pediatrics. По его данным, матери больных детей заразились коронавирусной инфекцией, когда от нее еще не было вакцин.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами доктора Майкл Пайдас рассказал, что вирус SARS-CoV-2 попал в плод через плаценту, из-за этого и был поражен головной мозг у младенцев.

Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом, — пояснил ученый.

Отмечается, что один ребенок умер в возрасте 13 месяцев. Кроме того, что дети страдали от судорог, у них были зафиксированы значительные задержки в развитии.

Ранее сообщалось, что в настоящее время последствия перенесенной коронавирусной инфекции остаются серьезными, однако вирус поменял структуру воздействия на организм человека. Так считают эксперты, которые отмечают, что вирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и агрессии со стороны других вирусов и внешней среды. Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что вирус продолжает влиять на память и нервную систему человека, нередко пациенты жалуются на панические атаки.