В США сообщили о разговоре с Россией о противоспутниковом оружии WSJ: Бернс и Салливан общались с Россией по вопросу противоспутникового оружия

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

США в частном порядке предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, планы которого якобы вынашивает Москва, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Там уточнили, что каналы связи были установлены между советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и Юрием Ушаковым, советником президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с российской стороной по поводу противоспутникового потенциала. Однако предоставлять конкретные сведения он не стал.

Ранее сообщалось, что президент Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией по поводу предполагаемой разработки Москвой противоспутникового оружия. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что американское разведывательное сообщество высказывает серьезные опасения по поводу широкой огласки связанных с этой ситуацией разведданных.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян до этого предположил, что заявления о «русской космической угрозе» имеют целью пролоббировать выделение конгрессом денежной помощи Украине. Он отметил, что об успешных испытаниях Россией противоспутникового оружия было известно еще три года назад, однако для президентской кампании в США используются и устаревшие новости.