В США сообщили о проблемах лунного модуля Peregrine Astrobotic: американский частный лунный модуль Peregrine теряет топливо

Фото: Matthew Staver/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский частный лунный модуль Peregrine, запущенный на ракете-носителе Vulcan Centaur, начал терять топливо, сообщила компания-производитель аппарата Astrobotic на своей странице в социальной сети Twitter (X). В настоящее время специалисты пытаются стабилизировать ситуацию и оценить возможность альтернативных вариантов миссии модуля.

Проблема в двигательной установке приводит к критической потере топлива, специалисты пытаются стабилизировать уровень утечки, но с учетом ситуации приоритетом является максимально возможный сбор научных сведений и данных, — говорится в сообщении.

Старт новейшей ракеты-носителя Vulcan с частным посадочным аппаратом Peregrine состоялся в понедельник, 8 января. Через некоторое время модуль произвел штатное отделение. О проблемах стало известно только через восемь часов после запуска. По данным Astrobotic, принять стабильное положение с ориентацией на Солнце аппарату помешала аномалия. По предварительным данным, причиной стал сбой при запуске двигателей.

Peregrine должен доставить на Луну пять научных инструментов NASA, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin. Кроме того, на ракете также отправили в космос прах создателя сериала Star Trek («Звездный путь») Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, сыгравшей медсестру Чапел, и еще трех актеров сериала: ДеФореста Келли, Нишель Николс и Джеймса Духана. В одной из капсул на ракете содержатся образцы волос трех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди. Посадка модуля на Луну была запланирована на 23 февраля.

Ранее сообщалось, что американские индейцы Навахо возмущены перспективой отправки на Луну человеческого праха. По словам одного из представителей народа, это противоречит их верованиям, согласно которым Луна является священным местом, но никак не кладбищем.