В США сообщили о подбитых дронах-камикадзе в Красном море Эсминец США сбил несколько дронов-камикадзе в Красном море

Фото: Navy Petty Officer 2nd Class Malachi Lakey

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Thomas Hudner

Авианосец Военно-морских сил США сбил в Красном море несколько ударных дронов, запущенных, как утверждается, с территорий, подконтрольных хуситам в Йемене, сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) в Twitter (X). В результате инцидента ни эсминец, ни его экипаж не пострадали.

Утром 23 ноября по йеменскому времени [эсминец] Thomas Hudner сбил несколько ударных дронов-камикадзе, запущенных с подконтрольных хуситам территорий в Йемене. Дроны были сбиты во время патрулирования в Красном море. Корабль и команда не получили повреждений и травм, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, которое, по его данным, частично принадлежит израильской компании. Отмечалось, что на борту не было израильтян.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают Иран причастным к инциденту с захватом хуситами Galaxy Leader. Он также отметил, что Вашингтон в свете случившегося пересматривает списки тех, кого квалифицирует как террористов.