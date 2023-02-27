В США сообщили о планах КНР отправить России сотни беспилотников Конгрессмен Маккол: КНР планирует отправить Москве сотни беспилотников

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Майкл Маккол

Глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что у Китая все же существуют планы по оказанию Москве военной помощи. Данные американской разведки говорят о намерении Пекина передать России сотни беспилотников, отметил он в беседе с телеканалом ABC News.

У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России, — подчеркнул конгрессмен.

Он уточнил, что в Пекине хотят помочь Москве и с другим летальным оружием. Маккол считает, что договоренности об этом будут достигнуты на следующей неделе, когда состоится встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая «крупной инициативы», касающейся военной помощи России. Такие шаги со стороны Пекина пока не видны, отметил он. По его словам, он предупреждал Си Цзиньпина об уходе западных компаний в случае, если Пекин решится «заступить за эту черту».