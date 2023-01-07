The Hill: Байден начал готовиться к переизбранию на новый срок

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Джо Байден

Президент США Джо Байден начал готовиться к переизбранию в 2024 году, пишет The Hill со ссылкой на источники. По данным газеты, помощники американского лидера проводят встречи с ключевыми союзниками. Официально штаб Байдена планирует заявить о начале президентской кампании в феврале или апреле, говорится в публикации.

Кроме того, советники главы Белого дома начали готовить почву для будущей кампании в медиапространстве, включая проработку рекламных стратегий в соцсетях и мессенджерах. При этом представители демократического крыла сомневаются в том, что 80-летнему политику удастся побороться за президентское кресло во второй раз.

Ранее агентство Reuters сообщило, что экс-президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты страны в 2024 году.

Политолог Роберт Фарли ранее заявил, что действующий курс Вашингтона по поддержке Украины может измениться в случае возвращения на политическую арену Трампа. Он отметил, что миллиардер все еще остается значимой силой в американской политике, его внешняя политика контрастирует с мнениями многих членов Республиканской партии. Кроме того, в бытность президентом Трамп имел дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.