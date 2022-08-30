В США сообщили о первой смерти от оспы обезьян В американском штате Техас сообщили о первой смерти от оспы обезьян

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Житель округа Харрис, штат Техас, который был заражен оспой обезьян, скончался в одной из больниц США, сообщает Департамент здравоохранения округа. Отмечается, что на данный момент точная причина смерти мужчины неизвестна. По факту его гибели чиновники проведут тщательное медицинское расследование.

Мы делимся этой информацией, чтобы избежать ошибок, провести расследование более прозрачно и избежать потенциальной дезинформации об этом деле, — заявила судья округа Харрис Лина Идальго.

Власти округа уточнили, что в настоящее время проводится вскрытие умершего и сбор необходимых проб на анализы. Окончательный отчет о причине его смерти будет обнародован в течение ближайших недель. Также Лина Идальго рассказала о необходимости вакцинироваться при обнаружении первичных симптомов оспы обезьян.

Лучший способ для нас бороться с этим вирусом — это вакцины. Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно быстрее вакцинировать как можно больше людей, которые соответствуют требованиям, — подчеркнула судья.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отчиталась о ситуации с оспой обезьян за прошедшую неделю. В ВОЗ отметили, что за этот период было зарегистрировано более 5,9 тысячи новых случаев заболевания оспой обезьян. Это на 21% меньше, чем за предыдущие семь дней. Вирус выявили у людей в 96 странах, причем большинство случаев заражения произошло в США.