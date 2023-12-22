Российская армия перехватила инициативу на большей части боевых действий на Украине, пишет The New York Times. По данным газеты, об этом свидетельствуют последние продвижения Вооруженных сил РФ в районе Авдеевки и рядом с Марьинкой, Артемовском и Купянском.

Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут (украинское название Артемовска. — NEWS.ru) и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя, — заявили авторы материала.

В статье отмечается, что российские войска добиваются успехов в зоне специальной военной операции, пока правительство Украины переживает тяжелый период из-за блокировки пакетов военной и финансовой помощи со стороны Запада. Сложную ситуацию на фронте также подтверждает зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, заявление которого приводит NYT. По его словам, без американских боеприпасов Киев начинает терять территории, с трудом взятые под контроль этим летом.

Британский журналист Мартин Сандбу ранее заявил, что Евросоюз не сможет поставить на Украину миллион снарядов к марту 2024 года. По словам обозревателя, производственные мощности ЕС сильно ограничены, поэтому он не успеет выполнить заказ. Сандбу подчеркнул, что такой ситуации можно было избежать, если бы «деньги выделили раньше».

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