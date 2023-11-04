В США сообщили о неполадках в зашедшем на посадку самолете Байдена Белый дом: самолет Байдена столкнулся с неполадкой при посадке в штате Мэн

Фото: IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi/Global Look Press

Самолет президента США Джо Байдена, на котором глава государства прибыл в пятницу, 3 ноября, в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили в Белом доме. Американский лидер с супругой Джилл отправился в город Льюистон, где 25 октября в результате массовой стрельбы погибли 18 человек.

Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, — рассказали журналистам в американской администрации, не сообщив иных подробностей произошедшего.

26 октября в американском городе Льюистон (штат Мэн) мужчина открыл огонь по посетителям местного бара и боулинга, а затем скрылся. По данным полиции, стрельба велась в трех разных точках города. Автомобиль подозреваемого нашли в соседнем населенном пункте. Личность преступника установили по камерам видеонаблюдения. Его поисками занимались сотни полицейских. В итоге мужчину обнаружили мертвым. Предварительно, он совершил суицид.

В связи с произошедшим Джо Байден распорядился приспустить американские флаги над Белым домом, государственными учреждениями, американскими дипмиссиями и военными базами. Таким образом Вашингтон решил почтить память граждан, погибших при стрельбе в Льюистоне.