Власти США сообщили о неопознанном объекте над штатом Монтана Сенатор Тестер сообщил об «объекте» в воздушном пространстве Монтаны

Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen

F-35A Lightning II

Американский сенатор-демократ от штата Монтана Джон Тестер заявил, что ему сообщили о некоем «объекте», появившемся в воздушном пространстве штата. По словам сенатора, он находится в тесном контакте с представителями администрации США и Пентагона по данному вопросу. Свое сообщение Тестер опубликовал в личном аккаунте в Twitter.

Я в курсе объекта в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации, — написал сенатор.

Он также добавил, что внимательно отслеживает ситуацию и регулярно получает новую информацию. Тестер пообещал «продолжить требовать ответы для американской общественности».

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отдало распоряжение закрыть воздушное пространство в ряде районов штата Монтана, граничащего с Канадой. Конкретных причин для этого шага авиарегулятор не указал. Вместе с тем отмечалось, что данная мера была принята «для поддержки операций министерства обороны».

Перед этим сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными. Позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что объект был сбит американскими военными самолетами.