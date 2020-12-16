В США сообщили о нехватке мест в больницах Южной Калифорнии

https://static.news.ru/photo/0821e466-4112-11eb-8a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США по-прежнему находятся в тяжёлом положении в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Стало известно, что отделения интенсивной терапии в регионе Южная Калифорния заполнены и нет новых мест для пациентов.

Как пишет The Los Angeles Times, местные службы здравоохранения ищут способы решить новую проблему. Предполагается, что пациенты в тяжёлом состоянии будут получать максимальную помощь, а те, кому необходима реанимация, будут переводиться в другие отделения.

Издание полагает, что в течение некоторого времени такая стратегия может работать. Но тяжелобольных пациентов может оказаться слишком много, кроме того, сообщается о нехватке персонала и квалифицированных медицинских кадров, в том числе реаниматологов. Больницы даже идут на то, чтобы обучать персонал из других отделений работе в реанимации. Также привлекаются иностранные специалисты.

Мы были готовы к росту числа заболевших. Но на самом деле никто не думал, что рост будет столь большим за такое короткое время, — объяснила директор общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер.

Уточняется, что в штате Калифорния в больницах находится 7 145 пациентов. При этом только в округе Лос-Анджелес в отделения интенсивной терапии госпитализировано свыше тысячи человек. А к началу января, считает издание, количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия, может возрасти до 3,5 тысяч человек.

Штаты остаются мировым лидером по количеству заболевших коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, ведущего соответствующую статистику, число заразившихся по стране превысило 17,2 млн человек. Жертвами болезни стало более 310 тысяч пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, в планы проигравшего выборы в США, но пока остающегося президентом Дональда Трампа входило позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет к инфекции. Намерения Белого дома были раскрыты в электронных письмах, полученных одним из чиновников.