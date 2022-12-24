США не хватает артиллерийских снарядов для поставок на Украину, сообщает Washington Post. По данным издания, в США сейчас за месяц могут выпускать столько боеприпасов для артиллерии, сколько украинские войска выстреливают за два дня.
Издание назвало нехватку артиллерийского снаряжения всех видов слабостью Соединенных Штатов, и привело слова командующей сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут.
При том, что увеличение производства и запланировано, оборонная промышленность США в настоящее время может произвести около 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц, — процитировало издание министра.
Артиллерия калибром 155 мм используется странами НАТО, свое оружие они поставляют и Киеву.
Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что европейские страны НАТО, располагающие одними из крупнейших оружейных заводов, испытывают дефицит мощностей для производства боеприпасов в связи с «невиданными со времен Второй мировой войны» темпами их расходования Украиной. По мнению экспертов, это ставит под угрозу обороноспособность Альянса.