В США сообщили о нехватке артиллерийских снарядов для Украины WP: в США за месяц производят столько снарядов, сколько Украина расходует за два дня

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

США не хватает артиллерийских снарядов для поставок на Украину, сообщает Washington Post. По данным издания, в США сейчас за месяц могут выпускать столько боеприпасов для артиллерии, сколько украинские войска выстреливают за два дня.

Издание назвало нехватку артиллерийского снаряжения всех видов слабостью Соединенных Штатов, и привело слова командующей сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут.

При том, что увеличение производства и запланировано, оборонная промышленность США в настоящее время может произвести около 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц, — процитировало издание министра.

Артиллерия калибром 155 мм используется странами НАТО, свое оружие они поставляют и Киеву.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что европейские страны НАТО, располагающие одними из крупнейших оружейных заводов, испытывают дефицит мощностей для производства боеприпасов в связи с «невиданными со времен Второй мировой войны» темпами их расходования Украиной. По мнению экспертов, это ставит под угрозу обороноспособность Альянса.