В США сообщили о масштабном сокращении в Tesla Bloomberg: Илон Маск уволил почти всех сотрудников Supercharger в Tesla

Американский миллиардер Илон Маск уволил почти 500 сотрудников Supercharger в Tesla, в том числе старшего директора Ребекку Тинуччи, сообщает Bloomberg. Уточняется, что команда Supercharger занималась сетью станций для ускоренной зарядки электромобилей.

Агентство утверждает, что соответствующее решение было принято еще на прошлой неделе, оно стало полной неожиданностью для целого ряда крупных компаний, которые пользовались услугами Tesla и, в частности, ее адаптерами для заряда автомобилей с электродвигателями. В их числе оказались Ford Motor Co., General Motors Co. и Rivian Automotive Inc. Rivian. При этом Rivian и Ford продолжают закупки адаптеров у американской компании.

Также издание напоминает, что только на территории США действует 6249 зарядных станций Supercharger, а также используется более 57 тысяч разъемов. По данным Bloomberg, это больше, чем у всех поставщиков, вместе взятых.

Ранее The Guardian сообщил о масштабных сокращениях на предприятиях Tesla по всему миру. По данным издания, миллиардер хочет на 10% сократить рабочую силу. Иными словами, своих мест лишатся 14 тысяч специалистов. Отвечая на вопрос об этом, сам Маск заявил, что решение обусловлено стремлением к экономии и инновациям.