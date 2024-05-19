Соцопросы определили лидера президентской гонки в США NYT: Трамп опережает Байдена в ряде ключевых штатов США

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Дональд Трамп в представлении ИИ

Предварительные опросы показывают, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в целом ряде штатов, пишет The New York Times. Отмечается, что речь идет о Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Висконсине, которые, как считается, играют ключевую роль в президентских выборах.

Если бы президентские выборы прошли сегодня, 33% избирателей в «колеблющихся» штатах поддержали бы Байдена, тогда как 40% отдали бы свои голоса за Трампа. Еще 10% опрошенных проголосовали бы за Роберта Кеннеди — младшего, — уточняет газета.

Также в ходе исследования было выяснено, что в случае, если бы американцам пришлось выбирать только между двумя кандидатами, в пользу Трампа высказались бы 48% граждан. При этом за Байдена проголосовали бы 42% избирателей.

Ранее Джо Байден в шутку назвал Дональда Трампа шестилетним «сонным Доном». Он отметил, что выборы 2024 года в самом разгаре, а также признал, что возраст является проблемой, но подчеркнул, что чувствует себя замечательно.

До этого The Financial Times сообщило, что Латвия и Литва готовы помочь Дональду Трампу одолеть Китай в случае его победы на грядущих выборах президента США. В Вильнюсе считают, что республиканец оценит их «непримиримую позицию» по Тайваню.