В США сообщили о гибели критика Байдена во время рейда ФБР В США сотрудники ФБР застрелили мужчину, угрожавшего Байдену и другим чиновникам

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Сотрудники ФБР застрелили мужчину в ходе рейда в городе Прово, сообщает NBC. По данным телеканала, погибший ранее высказывал критические замечания и угрозы в адрес президента США Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Высокопоставленный чиновник из администрации сообщил NBC News, что Байден был проинформирован о рейде ФБР, — говорится в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, рейд ФБР проходил утром 9 августа, сотрудники спецслужбы попытались вручить мужчине по имени Крейг Делеу Робертсон ордер на обыск и арест В ФБР заявили, что служба серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, к которым причастны их агенты. В связи с этим дело направлено на рассмотрение инспекционного отдела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР задержали мужчину, подозреваемого в намерении устроить массовую стрельбу в синагоге города Исл-Ласинг в штате Мичиган. По данным ФБР, мужчина намеревался напасть на синагогу 15 марта 2024 года — в годовщину теракта в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, который произошел в 2019 году. Тогда погиб 51 человек.