В США сообщили, что выросло число противников военной помощи Украине Экс-помощник Буша Аллен: при рецессии в США конгресс проголосует против помощи Киеву

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Бывший спецпомощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил, что в Республиканской партии увеличивается число противников военной помощи Украине. Существует вероятность ее прекращения, отметил он в статье, опубликованной Politico.

Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть, — указал Аллен.

Он подчеркнул, что все большее число республиканцев либо уже голосуют против поддержки Киева, либо обещают это сделать. Желание проголосовать против Киева усилится еще больше, в случае начала в США глубокой рецессии, считает Аллен.

Ранее журналист Эндрю Наполитано заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса только тогда, когда в Вашингтоне решат больше не вооружать Киев. Один звонок президента США Джо Байдена способен образумить украинского лидера, отметил он.