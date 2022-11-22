В США сообщили, что ВСУ убивают мирных жителей Полковник армии США Макгрегор: украинские военные убивают мирных жителей Донбасса

Фото: МО Украины

ВСУ намеренно обстреливают гражданское население Донбасса, сообщил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор, передает The Grayzone. По его словам, украинские военные атакуют мирных жителей Донецка, Луганска и Крыма ракетами HIMARS.Он также отметил, что российские войска не занимаются целенаправленным обстрелом гражданского населения.

Русские не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев — и тому есть множество подтверждений. У нас об этом не говорят, потому что Украина святая, демократическая и совершенная, а Россия — злая, авторитарная и ужасная, — сказал он.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что власти России планируют задокументировать в учебниках истории для российских школ преступления, совершенные солдатами ВСУ в ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что ведомство уже собирает необходимую информацию вместе с правоохранительными органами

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил, что ВСУ препятствуют выезду мирных граждан из подконтрольного Украине города Запорожья. По его словам, украинская сторона использует гражданских лиц в качестве живого щита для прикрытия военных объектов.