В США сообщили, что у ХАМАС имелись подробные карты городов и баз Израиля WSJ: у бойцов ХАМАС при атаке были подробные карты городов и военных баз Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль

Бойцы ХАМАС, которые в минувшие выходные напали на южные районы Израиля, имели при себе планы с подробными картами атакованных городов и военных баз, сообщает американское издание Wall Street Journal. По его данным, карты на арабском языке найдены на местах нападений и у убитых бойцов ХАМАС.

Издание отмечает, что ознакомилось с 14-страничным документом под грифом «совершенно секретно», датированным 15 июня 2023 года. В нем описан план по проникновению в кибуц Мефальсим недалеко от Газы, предполагавший захват жителей в заложники.

Две группы по пять человек и командир должны провести операцию в «час S, день Y», — цитирует издание документ.

Отмечается, что в Мефальсиме проживает тысяча «гражданских лиц», которых охраняет добровольческий отряд безопасности. Имелись карты и аэрофотоснимки населенного пункта. При этом составители плана предупреждали, что дислоцированные рядом израильские военные способны прибыть в кибуц «в течение 3–5 минут».

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС доставило в сектор Газа по меньшей мере 64 человека, взятых в заложники во время вылазок в Израиле. Среди них 49 человек, «по всей видимости, гражданские лица», включая 11 детей. Еще 11 человек, предположительно, являются израильскими военнослужащими.