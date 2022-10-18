В США сообщили, что НАТО не координирует «летальную помощь» Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

НАТО не координирует и не оказывает Украине «летальную помощь», заявила постоянный представитель США при Альянсе Джулианна Смит, выступая на Берлинском форуме внешней политики, передает ТАСС. Она также отметила, что военный блок не отправляет свои войска в зону конфликта. По словам Смит, члены НАТО продолжают предоставлять Украине гуманитарную, экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности.

Мы совсем не близки к тому, чтобы стать стороной конфликта. <...> Мы решили, что не позволим НАТО стать стороной конфликта. Это решение было принято с самого начала, и я не вижу никаких разногласий в едином подходе в рамках этой политики, — сказала Смит.

Бывший американский президент Барак Обама ранее заявил, что США должны определить рамки поддержки Украины. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Обама также считает, что США и союзникам следует определиться с тем, какое оружие должно поставляться на Украину. При этом сам экс-президент отказался назвать рамки такой помощи.

17 сентября газета Politico сообщила, что США и Украина ведут консультации о поставках Киеву многофункциональных истребителей F-16 четвертого поколения, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle. Издание отмечает, что в последнее время украинское руководство перешло от громких призывов предоставить им оружие к сдержанным консультациям.