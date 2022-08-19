В США согласились с Путиным и обвинили Байдена во лжи Ветеран ВС США Спунтс признал правоту Путина о затягивании Штатами конфликта на Украине и обвинил Байдена во лжи

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Президент США Джо Байден

Утверждения президента России Владимира Путина относительно того, что Соединенные Штаты намеренно затягивают конфликт на Украине, могут быть верными, заявил ветеран вооруженных сил США и журналист Шон Спунтс, передает Newsweek. При этом он отметил, что хозяин Белого дома Джо Байден отрицал, что Вашингтон «работает над демонтажем России».

Политика США почти направлена на затягивание ситуации в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом отношении, — сказал Спунтс.

Он также напомнил о публичном заявлении Байдена о том, что его цель — унизить Россию как мировую державу, «которая больше никогда не сможет угрожать своим соседям».

Тем временем обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания National Interest заявил, что «дряхлеющий президент» США Джо Байден является олицетворением упадка государства. При этом он отметил, что чиновники действующей администрации «живут на всю катушку» и воссоздают холодную войну.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что все более глубокое вмешательство в дела Украины делает США стороной конфликта, но ее не слышат. Он подчеркнул, что США отрицают причастность к применению вооружений на Украине, но факты говорят сами за себя.