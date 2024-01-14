В США снова избежали шатдауна Politico: лидеры конгресса США согласовали финансирование правительства до марта

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Правительство США до весны избежало шатдауна, сообщает газета Politico, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, руководители обеих палат Конгресса США достигли соглашения по временному финансированию правительства.

Согласно договоренностям, финансирование для некоторых федеральных агентств будет продлено до 1 марта, а для других — до 8 марта. Голосование по данному проекту ожидается на следующей неделе.

Вопрос финансирования американского правительства на 2024 год был согласован представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США 8 января. Президент страны Джо Байден тогда заявил, что предусмотренный проектом финансирования бюджет отвечает всем требованиям администрации.

5 января глава административно-бюджетного управления администрации американского президента Шаланда Янг сообщила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы. Она подчеркивала, что камнем преткновения стали разногласия между Белым домом и конгрессом об уровне расходов на текущий год. По данным СМИ, общий бюджет правительства США в 2024 году составит $1,6 трлн. Из этой суммы на оборонные расходы предусмотрено $886 млрд, остальные деньги будут распределены на иные сферы.