В США смоделировали реакцию Кеннеди на украинский кризис Обозреватель NI Эллисон смоделировал возможную реакцию Кеннеди на украинский кризис

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

В условиях риска ядерного конфликта, который может разразиться из-за ситуации на Украине, профессор Грэм Т. Эллисон призвал проанализировать кубинский опыт президента США Джон Кеннеди. Об этом специалист написал в статье для издания National Interest. По мнению профессора Эллисона, политика бывшего американского лидера во время ракетного кризиса может оказаться «богатым источником подсказок», которые способны пролить свет на вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается страна, и на тот выбор, который делает действующий президент Джо Байден.

Профессор Эллисон напомнил, что 27 октября 1962 года случился «мрачный день», который стал самым опасным кризисом в истории и грозил привести к смерти сотен миллионов людей. Эксперт описал основные принципы из опыта Кеннеди, которым нужно или нельзя следовать для разрешения современной кризисной ситуации.

По мнению профессора, в первую очередь необходимо признать структурные реалии условий, в которых происходит конфронтация. Во-вторых, Штатам следует «проецировать американскую силу на решимость, демонстрируя свою силу противнику». В-третьих, важно четко определять жизненно важные интересы страны и способы их защиты.

При этом, по мнению Эллисона, следует ввести запрет на применение ядерного оружия, поскольку это повлечет эскалацию, ведущую к полномасштабной ядерной войне и уничтожению государства. Кроме того, следует не допустить и обычной военной атаки, жертвами которой станут сотни солдат противника. Это также станет ступенью к эскалации, ведущей к использованию ядерного оружия, полагает профессор.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла. Глава государства добавил, что Москва не просто так обнародовала данные спецслужб о «грязной бомбе», которую создает Киев, и даже знает, где примерно она делается.