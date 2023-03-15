В США смоделировали падение американского дрона в Черном море Канал CBS смоделировал падение американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море

Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Американские дроны MQ-9 Reaper

Американский канал CBS смоделировал падение американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море. На графике видно, как над морем летят два объекта — российский истребитель и беспилотник. Самолет начинает резко снижаться ближе к воде, а затем снова взлетает вверх. После совершенного истребителем маневра БПЛА переворачивается и падает.

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Журналисты CBS также сообщили, что 14 марта дрон летал в нейтральных водах Черного моря четыре раза, а с начала месяца — около 30 раз.

На самом деле, это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к крушению самолета, — сказал генерал ВВС США Джеймс Хекер.

По данным канала, MQ-9 Reaper нарушил порядок использования воздушного пространства Российской Федерации по двум пунктам: использование воздушного пространства запретной зоны, зоны ограничения полетов без разрешения и несоблюдение установленных временного и местного режимов.

БПЛА данного типа производится компанией General Atomics с 2001 года в США. MQ-9 — модульный разведывательно-ударный дрон, который оснащен турбовинтовым двигателем. Он может развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета составляет 24 часа. Дрон может нести ракеты Hellfire.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России в свою очередь указали на то, что БПЛА США летал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив границы района режима использования воздушного пространства. После его обнаружения в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду, отметили в ведомстве.