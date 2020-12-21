В США скорректировали систему подсчёта случаев заражения коронавирусом

В США изменилась система подсчёта случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) представили новые оценки.
Система потребовала корректировки в связи с обновлёнными данными из штата Техас. Дело в том, что представители штата, предоставляя ЦКПЗ информацию о заболеваемости, стали указывать не только подтверждённые случаи, но и возможные.
Таким образом, в Техасе сообщили о 171 505 новых случаях. Это объясняет рекордный суточный прирост заболеваемости в США, который составил 403 359 как подтверждённых, так и возможных случаев. Общий показатель составил 17 391 270 с начала пандемии.
Примечательно, что такая система подсчёта голосов не универсальна для всей страны. Как
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала обнаружение в Великобритании более заразного типа COVID-19. В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в стране новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. По его словам, в вопросе опасности данного типа инфекции ещё остаётся «значительная неопределённость».