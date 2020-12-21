В США скорректировали систему подсчёта случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/df80118e-4285-11eb-8ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В США изменилась система подсчёта случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) представили новые оценки.

Система потребовала корректировки в связи с обновлёнными данными из штата Техас. Дело в том, что представители штата, предоставляя ЦКПЗ информацию о заболеваемости, стали указывать не только подтверждённые случаи, но и возможные.

Таким образом, в Техасе сообщили о 171 505 новых случаях. Это объясняет рекордный суточный прирост заболеваемости в США, который составил 403 359 как подтверждённых, так и возможных случаев. Общий показатель составил 17 391 270 с начала пандемии.

Примечательно, что такая система подсчёта голосов не универсальна для всей страны. Как поясняется на сайте ЦКПЗ, каждый штат решает индивидуально, какие данные предоставлять.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала обнаружение в Великобритании более заразного типа COVID-19. В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в стране новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. По его словам, в вопросе опасности данного типа инфекции ещё остаётся «значительная неопределённость».