В США скончалась ведущая звезда Голливуда 70-х годов Райан О'Нил

Фото: Tom Rodriguez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Райан О'Нил

В США на 83-м году жизни скончался американский актер, звезда фильмов «История любви», «Бумажная луна» и «Барри Линдон» Райан О’Нил, сообщил его сын Патрик в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В 2001 году у актера диагностировали хронический лейкоз, а в 2012-м — рак простаты.

Отец сегодня мирно скончался, а его любящая команда поддерживала его и любила так же, как и мы, — написал Патрик О’Нил, не уточнив причину смерти.

Bloomberg назвал актера одной из крупнейших кинозвезд мира 70-х годов, который работал в разных жанрах со многими из самых знаменитых режиссеров той эпохи, включая Питера Богдановича в «Бумажной луне» и «Как дела, Док?», а также Стэнли Кубрика в «Барри Линдоне». О’Нил был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме 1970 года «История любви» с Эли Макгроу в главной роли.

В октябре сообщалось о смерти российского актера, каскадера и постановщика трюков Станислава Потапова. Артист известен по ролям в фильмах и сериалах «Последний герой», «Классные мужики», Next. Как каскадер он участвовал в съемках «Хироманта», «Синдрома Феникса», «Медного солнца», «Пестрых сумерек» и других проектах.

В августе стало известно о смерти американского актера Марка Марголиса, известного по роли Гектора Саламанка в сериале «Во все тяжкие», ему было 83 года. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана написало, что Марголис скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.