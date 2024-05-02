В США скончался очередной источник утечек о проблемах Boeing Seattle Times: умер еще один источник утечек о дефектах Boeing Джошуа Дин

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Один из первых источников утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing 737 Max и экс-аудитор качества Джошуа Дин внезапно заболел и скончался в США, передало издание Seattle Times. По информации журналистов, специалисту было 45 лет и он вел здоровый образ жизни.

Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни, — говорится в статье.

До момента заболевания Дин не жаловался на самочувствие, отметили в СМИ. Однако на протяжении двух недель перед смертью аудитор находился в критическом состоянии, добавили в издании.

Скончавшийся специалист жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию модели Boeing 737, подчеркнули журналисты. Кроме того, он давал показания по иску к акционерам компании. К врачам мужчина попал после начавшихся проблем с дыханием, переросших в бактериальную инфекцию, писали в газете. В итоге у аудитора случился отказ органов, констатировали авторы публикации.

Ранее инженер американской корпорации Boeing Сэм Салехпур заявил о наличии серьезных дефектов в самолетах 777 и 787 Dreamliner. По его словам, которые привел CNN, речь идет о крошечных зазорах в фюзеляжах, что приводит к большему износу самолета и может вызвать катастрофические последствия.