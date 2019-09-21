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В возрасте 91 года скончался владелец гостиничного бизнеса Hilton и филантроп Баррон Хилтон. Он умер от естественных причин 19 сентября в своём доме в Лос-Анджелесе.

Внучка Баррона, знаменитая светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что она «глубоко опечалена потерей деда». Она отметила, что он был легендой и провидцем, а «его жизнь была полна достижений и приключений».

Баррон Хилтон на протяжении 30 лет занимал должность генерального директора Hilton Hotels Corporation. Получив в наследство сеть отелей, он приумножил их число и стал миллиардером.

Как ранее писал News.ru, Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс в Закарпатье. Санаторий «Деренивская Купиль» находится в 20 км от Ужгорода. Наследница сети отелей намерена там провести конкурс красоты.