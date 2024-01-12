В США шторм остановил сотни авиарейсов CBS News: в США из-за непогоды отменили 1930 рейсов

Почти две тысячи авиарейсов, включая как внутренние, так и международные, были отменены в США из-за непогоды, свидетельствуют данные портала FlightAware и CBS News. По состоянию на 21:09 по московскому времени было отменено 1930 рейсов в США, еще 2649 рейсов задержаны.

Среди отмен и задержек наибольшее количество касается рейсов с вылетом из Чикаго или назначением этого города. По данным CBS News, на западе Чикаго и у границы со штатом Висконсин наблюдается сильный снегопад с общим количеством осадков до 5 сантиметров. В 48 штатах в пятницу были замечены неблагоприятные погодные условия, включая сильные ветры и снежные бури.

Напомним, 4 января 16 авиарейсов задержались на прилет в Москву и вылет из столицы, предположительно, из-за сильных холодов. В аэропорту Шереметьево были задержаны 11 рейсов, во Внуково — пять авиарейсов. В Домодедово и Жуковском отмен и задержек не наблюдалось.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщал о проблемах в работе московского аэропорта Шереметьево. Предположительно, это связано с экстремально холодной погодой. В частности, по данным канала, пассажирам задерживают выдачу багажа.

В декабре самолет «Аэрофлота» по прибытии из Москвы уперся в сугроб в аэропорту Челябинска. Пассажиров продержали в салоне лайнера полтора часа. По словам очевидцев, борт не мог выехать на стоянку, решить проблему пытались мужчины с лопатами.