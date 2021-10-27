В США «Северный поток — 2» назвали средством решения мирового энергокризиса

Частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке поможет ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2". Однако полностью переломить ситуацию одиночные проекты смогут вряд ли. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

По словам Ситтона, в отдельности трубопроводы создают дополнительный доступ к рынку.

Я считаю, что он поможет, однако в конечном счете это все так же проблема спроса и предложения. Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии, - сказал эксперт.

Оценивая подходы администрации США к борьбе с энергетическим кризисом, Ситтон отметил, что президент страны Джо Байден оказался в сложном положении, так как он вынужден зависеть от стран Ближнего Востока. Эксперт подчеркнул, что глава американского государства не хочет показаться своим избирателям мягким в вопросе поставок нефти и газа, при этом у него было "сумбурное начало президентсткого срока с точки зрения международных отношений".

На мой взгляд, сейчас он хочет показать, что силен - и в то же время ему приходится зависеть от стран Ближнего Востока, чтобы гарантировать поставки нефти на рынки, - предположил Ситтон.

При этом он считает, что Байдену сложно казаться сильным, "когда, с одной стороны. тебе приходится умолять другие страны производить больше нефти", но при этом придерживаться зелёной повестки.

Он ступает по тугой веревке, и складывается впечатление, что он изо всех сил пытается удержаться на ней, - резюмировал Ситтон.

Ранее Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он отметил, что поставщиков ресурсов редко выбирают по симпатиям к политической системе.