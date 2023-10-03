В США сенатор с семьей погиб в авиакатастрофе В США сенатор Северной Дакоты Ларсен с семьей погиб в авиакатастрофе в Юте

Фото: Wikimedia

В США в авиакатастрофе погиб сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, сообщил журналистам лидер республиканского большинства в сенате Дэвид Хог. По его словам, которые приводит Daily Mail, вместе с сенатором погибли его жена и двое детей. Инцидент произошел в штате Юта в минувшее воскресенье, 1 октября.

Сенатор Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта, — говорится в материале издания.

По имеющимся данным, они навещали родственников в Скоттсдейле и возвращались домой, остановившись для дозаправки в Юте. При этом не уточняется, кто пилотировал самолет в момент крушения. В декабре 2020 года Ларсен сообщал в социальных сетях, что его супруга совершила «свой первый полет в качестве пилота». В Национальном совете по безопасности на транспорте США сообщили, что крушение одномоторного самолета Piper расследуется.



Дуг Ларсен являлся членом Республиканской партии США. Впервые он был избран в сенат Северной Дакоты в 2020 году. Там он являлся председателем комиссии по законодательству в области промышленности и бизнеса.

Ранее стало известно, что авиакатастрофа в Бразилии унесла жизни 14 человек. Крушение самолета произошло в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере страны в субботу, 16 сентября. На борту Embraer Bandeirante летели 12 туристов и два члена экипажа. Трагедия случилась во время захода борта на посадку. В момент приземления в районе аэродрома шел сильный дождь. При этом неизвестно, были ли в самолете иностранные граждане.