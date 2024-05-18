В США сделали неожиданное заявление по Украине Экс-разведчик США Риттер: Россия достигла цели по уничтожению ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ во время спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу George Galloway MP офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, у Украины почти не осталось войск, из-за чего руководство страны вынуждено забирать мужчин с улиц и отправлять на фронт. Он подчеркнул, что мобилизованные украинцы сдаются в плен почти сразу по прибытии на фронт.

Россия добилась огромного успеха. <…> Она достигла своей цели: она измотала украинцев до такой степени, что у них больше не осталось резервов живой силы, — сказал американский военный.

Риттер добавил, что Вооруженные силы России смогли нанести удар не только по ВСУ, но и по НАТО, которая потратила сотни миллиардов долларов на этот конфликт.

Ранее политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Украина «прозевала» идеальный момент, когда ВСУ имели численное превосходство над армией Россией. По его словам, это привело к нынешней тяжелой ситуации для Киева и отступлению на фронте. Он добавил, что нехватка личного состава не дает Украине в полной мере пользоваться военной поддержкой НАТО.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал, что Киев несет существенные ежедневные потери на фронте. Обновленный закон о мобилизации на Украине не решит этот вопрос, убежден военный эксперт.