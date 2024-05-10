В США сделали неожиданное заявление о принадлежности Крыма Журналист Гринвальд: Крым не представляет особой важности для Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева, заявил журналист Гленн Гринвальд в видеоблоге на своем YouTube-канале. Он также напомнил, что эту точку зрения разделяли бывшие лидеры США, в том числе Барак Обама и Дональд Трамп.

Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <...> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для Украины, — сказал он.

Гринвальд напомнил, что возможность масштабного конфликта России и Украины из-за Крыма прежде вызывала у экс-президента США Барака Обамы лишь усмешку. Журналист пришел к выводу, что «Украина не так уж важна для Соединенных Штатов».

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов ранее заявил, что странам Запада следует прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса, заявившего о принадлежности Крыма России. По его мнению, слова Вайткуса отражают действительность и заслуживают доверия.

До этого Вайткус в интервью агентству ELTA заявил, что Крым принадлежит России, поскольку его жители выразили свою волю на референдуме. По его мнению, Литва, признавшая самопровозглашенное Косово, обязана признать и Крым.