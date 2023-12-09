В США сделали неожиданное признание о Путине Журналист Моррис: Байден манипулирует американцами именем Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден старается убедить американцев в необходимости продолжать спонсировать Украину, эксплуатируя при этом имя российского лидера Владимира Путина, заявил в эфире YouTube-канала Redacted журналист Клейтон Моррис. По его словам, глава Белого дома пугает граждан США, утверждая, что в противном случае Путин попытается захватить Европу.

Вы ведь слышали, как дядя Джо рассказал нам об этом? Если мы не отправим миллиарды долларов Киеву, Путин придет за вами, — пошутил он.

Моррис отметил, что при этом Байден и его администрация замалчивают проблемы с коррумпированностью Украины. Журналист указал, что уже невозможно узнать, куда делись все деньги, выделенные Западом Киеву. Тем не менее, добавил Моррис, Байдену важнее всего не допустить победы России.

Ранее более половины избирателей в США заявили, что политика действующего президента негативно отразилась на их жизни. По данным The Wall Street Journal, политический курс нынешнего американского лидера назвали вредоносным 53% опрошенных.

О том, что уровень жизни при Байдене поменялся к лучшему, заявили 23% респондентов. В то же время около половины участников опроса поддержали решения, которые принимались при власти его предшественника Дональда Трампа. Негативно о политике бывшего президента Соединенных Штатов высказались 37% опрошенных.