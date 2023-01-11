В США считают, что Москва и Киев вернутся к диалогу весной Отставной адмирал ВМС США Ставридис заявил Россия и Украина могут возобновить диалог после зимы

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Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предположил, что Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры по окончании зимы, пишет Newsweek. Отмечается, что это может произойти примерно в середине 2023 года.

К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы <…> На Украину действует давление со стороны Запада, нацеленное на то, чтобы избежать дальнейших издержек, и оно станет еще более значительным, — заявил Ставридис.

Он аргументировал свою оценку тем, что, по его мнению, к этому моменту у России будут большие потери в живой силе и технике. Ставридис также заявил, что несмотря на то что в последние месяцы об успехах Киева говорили довольно много, Россия сохраняет преимущество в воздушном бою, хотя превосходство украинцев на земле уравновешивает его.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Москва может предложить Киеву «корейский сценарий» завершения боевых действий. По его словам, этот вариант предполагает разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями.