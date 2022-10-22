В США самолет врезался в многоквартирный жилой дом

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В американском городе Кин, штат Нью-Гемпшир, самолет врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар, сообщает CBS. По предварительным данным, в результате трагедии скончались все находившиеся на борту самолета люди, точное их число не называется. Жители дома, в который врезалось летательное средство, не пострадали.

Инцидент произошел 21 октября около 18:55 по местному времени. Одномоторный Beechcraft Sierra врезался в здание, находящееся неподалеку от местного аэропорта Диллант/Хопкинс. По мнению полиции, пилот при посадке мог задеть ветку дерева, в результате чего самолет развернулся на 90 градусов и врезался в дом.

В многоквартирном доме никто не пострадал. К сожалению, те, кто находился в самолете, погибли, — говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что спасатели смогли ликвидировать пожар и эвакуировать всех жителей дома при помощи лестниц. Никто из них не пострадал.

17 октября в городе Ейске Краснодарского края произошло крушение военного самолета Су-34 во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 23 человека. Пилоты успели катапультироваться. По словам источника NEWS.ru, им удалось это сделать за 0,7 секунды до крушения воздушного судна.

Он также отметил, что летчики смогли избежать значительных жертв, так как увели самолет от супермаркета и детского сада. По словам источника, пилоты «уложили» самолет на дорогу в промежутке между домом и гипермаркетом «Магнит», в результате чего самолет ударился о землю и опрокинулся на дом. Впереди также, как уточнил источник, была дорога с кольцевым движением, на которой образовалась пробка.