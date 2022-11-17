В США Россию включили в число основателей нового миропорядка Профессор Лэтэм: Россия окажется в четверке великих держав-основателей нового миропорядка

Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм заявил, что Россия будет в четверке великих держав-основателей нового миропорядка. Строить его, кроме Москвы будут Вашингтон, Пекин и Нью-Дели, отметил он в статье для американского издания The Hill.

Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов, — подчеркнул профессор.

Лэтэм считает, что мировые правила, которые сложились после окончания Второй мировой войны, отвечали только интересам США. Сейчас ситуация кардинально изменилась. По его мнению, финансовые кризисы привели к тому, что прежде стабильные региональные организации, такие как НАТО и Евросоюз, испытывают беспрецедентные центробежные силы. Эти силы могут «разорвать их на части», указал профессор.

Он допустил, что в новом мире, который предстоит выстраивать очень долго, будут учитываться интересы всех стран. Теперь мировой порядок не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона, уверен Лэтэм.