В США россиянина приговорили к четырём годам за киберпреступления

Россиянин Олег Кошкин признан в США виновным в киберпреступлениях. Американский суд приговорил его к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщает представитель прокуратуры штата Коннектикут Том Карсон, его слова приводит РИА Новости.

Сорок восемь месяцев тюремного заключения, — сообщил Карсон, отвечая на вопрос о мере пресечения.

В июне суд присяжных признал россиянина виновным. При этом Кошкину могло грозить до 15 лет тюремного заключения.

Олег Кошкин является фигурантом дела Петра Левашова. Их вместе обвиняли в содержании групной ботнет-сети Kelihos. Эта сеть использовалась для хищения личной информации с заражённых компьютеров.

Кошкина арестовали в 2019 году в Калифорнии. С момента ареста он находился под стражей.

Ранее в США компания Mandiant обвинила хакеров, «связанных с российскими спецслужбами», в том, что они могут продолжать попытки хищения данных в интересах Москвы. При этом в компании признают, что стопроцентной уверенности в правдивости данных нет. Обвинения основаны на косвенных подозрениях.