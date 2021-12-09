В США россиянина приговорили к четырём годам за киберпреступления
Суд США приговорил россиянина Кошкина к четырём годам за киберпреступления
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:54, 10 декабря 2021
Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
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Россиянин Олег Кошкин признан в США виновным в киберпреступлениях. Американский суд приговорил его к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщает представитель прокуратуры штата Коннектикут Том Карсон, его слова приводит РИА Новости.
Сорок восемь месяцев тюремного заключения, — сообщил Карсон, отвечая на вопрос о мере пресечения.
В июне суд присяжных признал россиянина виновным. При этом Кошкину могло грозить до 15 лет тюремного заключения.
Олег Кошкин является фигурантом дела Петра Левашова. Их вместе обвиняли в содержании групной ботнет-сети Kelihos. Эта сеть использовалась для хищения личной информации с заражённых компьютеров.
Кошкина арестовали в 2019 году в Калифорнии. С момента ареста он находился под стражей.
Ранее в США компания Mandiant обвинила хакеров, «связанных с российскими спецслужбами», в том, что они могут продолжать попытки хищения данных в интересах Москвы. При этом в компании признают, что стопроцентной уверенности в правдивости данных нет. Обвинения основаны на косвенных подозрениях.