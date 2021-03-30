В США россиянин Никитин признал вину в сговоре с целью нарушения санкций

https://static.news.ru/photo/e026bef6-9197-11eb-9126-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Российский гражданин Олег Никитин признал себя виновным в сговоре с целью нарушения американских санкций. Ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, говорится в заявлении федеральной прокуратуры Южного округа штата Джорджия.

Никитин намеревался обойти торговые рестрикции, введённые Вашингтоном. Как утверждает американское надзорное ведомство, россиянин планировал помочь доставить в Россию турбину, которую должны были установить на платформе для глубоководного бурения.

В настоящее время Никитин находится в изоляторе штата Джорджия. Он был задержан в сентябре 2019 года, изначально ему грозило до 20 лет тюрьмы.

Как сообщал NEWS.ru, в феврале американские власти заявили, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто «российского происхождения». В конце прошлого года атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности.