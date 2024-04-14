В США родители впервые получили приговор за преступление своего ребенка CNN: в США суд впервые вынес приговоры родителям школьного стрелка

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В американском штате Мичиган суд приговорил к тюремному сроку родителей мальчика, устроившего стрельбу в школе, пишет CNN. Отмечается, что Дженнифер и Джеймс Крамбли получили «от 10 до 15 лет заключения». Супруги стали первыми в истории страны родителями, приговоренными за преступления собственных детей.

Родители подростка, убившего четырех учеников во время стрельбы в школе в 2021 году в Оксфорде, штат Мичиган, были приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 15 лет во вторник, через несколько недель после того, как были признаны виновными в непредумышленном убийстве, — сказано в сообщении.

Суд рассматривал дела обоих родителей отдельно. Отмечается, что мать и отец подростка могли остановить трагедию, но вместо этого бездействовали. Сам юноша получил пожизненный срок.

Ранее стрельба произошла в одной из школ финского города Вантаа. По информации местной полиции, участники перестрелки — несовершеннолетние, в результате инцидента есть пострадавшие. В день стрельбы правоохранители попросили людей держаться подальше от района происшествия и не выходить из дома.

Позже стало известно, что в результате инцидента погиб 12-летний подросток. Стрелком оказался шестиклассник, он сбежал после нападения. Полиция задержала юношу спустя час в Хельсинки.