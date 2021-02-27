Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США

https://static.news.ru/photo/bf39f484-79c2-11eb-bf24-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/watch/Skippers-Journey

В американском штате Оклахома родился необычный щенок — у него две пары задних лап и два хвоста. Он единственный из всего помёта обладает такой особенностью.

Щенок получил кличку Шкипер. Владельцы показали его ветеринарам, и специалисты установили, что у животного две области таза, два нижних мочевыводящих пути и две репродуктивных системы. Кроме того, у щенка наблюдаются признаки расщелины позвоночника, что в будущем может привести к мышечной слабости и параличу.

Однако сейчас таких проблем Шкипер не испытывает. Ветеринары отмечают, что обычно такие животные рождаются уже мёртвыми или погибают почти сразу после появления на свет. Щенок прожил уже несколько дней, его внутренние органы в отличном состоянии. При должном уходе он может вырасти во взрослую собаку.

Владельцы щенка завели в Facebook его страницу, на которую подписаны более 52 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в США собака породы бордер-колли по кличке Лулу стала наследницей состояния в $5 млн. Распоряжается средствами соседка умершего хозяина животного, которая и ухаживает за собакой.