В США резко подорожали бензин и дизель РИА Новости: в США подорожали бензин и дизель из-за запрета России на их экспорт

Цены на бензин и дизель резко подскочили в США на фоне масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риярдом, пишет РИА Новости. Вместе с этим Россия запретила экспорт топлива. По данным агентства, из-за этого котировки нефти устремились к $100 за баррель.

В Белом доме ломают голову, что же делать: половину собственных запасов уже продали на мировых рынках, пытаясь сбить внутренние цены. Теперь резерв исчерпан, и все это может окончательно угробить рейтинг Байдена перед выборами, — говорится в публикации.

Как напоминает агентство, Россия урезала производство на 300 тысяч баррелей в месяц до конца 2023 года, Саудовская Аравия, в свою очередь, — на миллион баррелей. Кроме того, недавние наводнения в Ливии помешали поставкам, что еще больше взвинтило цены.

Больше всех от последствий страдают Соединенные Штаты. Там стоимость топлива уже приближаются к четырем долларам за галлон. При этом прошлогодний рекорд — пять. отмечается, что с 2019 года мощность американских НПЗ снизилась на 900 тысяч баррелей в день. Параллельно с этим тают запасы и нефти, и бензина. По словам специалистов, местным НПЗ не хватает тех сортов сырой нефти, которые лучше всего подходят для получения дизеля.

В США не настроены оптимистично по поводу цен на нефть. Так, по мнению главы крупнейшей в стране компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Дага Лолера, котировки могут вырасти до до $150 за баррель.

Сложившая ситуация также бьет по имиджу американского лидера Джо Байдена среди граждан аккурат перед президентскими выборами. Когда стоимость топлива в прошлом году достигла почти пять долларов за галлон, его рейтинг обвалился.

Обозреватель издания Politico Стивен Шепард считает, что Байден рискует потерпеть поражение на предстоящих выборах из-за низкого уровня одобрения гражданами. По его словам, сейчас рейтинг одобрения американского лидера колеблется в районе 40%. Примерно такую же популярность имел на предыдущих выборах экс-президент США Дональд Трамп.