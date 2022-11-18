В США республиканцы внесли законопроект об аудите средств на помощь Украине

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Республиканцы в палате представителей конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Об этом написала в Twitter автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту Джо байден Марджори Тейлор Грин, проект поддержали 10 ее однопартийцев.

Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину, — написала Грин.

Кроме этого законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование. При этом двумя днями ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон будет направлять в Киев военную помощь «так долго, как потребуется». По его словам, наступление зимы никак не повлияет на график поставок оружия.

Ранее сообщалось, что Канада дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). Деньги пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, спальные мешки, термоодеяла.