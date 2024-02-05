В США республиканцы разнесли план о помощи Украине Республиканцы назвали провальным проект о помощи Украине

Члены Республиканской партии США высказались против законопроекта сената, речь в котором шла о помощи Украине, а также об охране границы Соединенных Штатов. Они назвали его провальным и посчитали, что его принятие только усугубит проблемы США, передает РИА Новости.

Палата представителей против иммиграционного законопроекта, потому что он является провальным в каждой сфере регулирования, необходимой для защиты нашей границы, и в действительности еще больше усилит незаконную миграцию, — говорится в совместном заявлении политиков.

По словам республиканцев, сейчас ставки настолько высоки, что на кону стоит независимость США. Любые же попытки обсудить детали законопроекта, по сути, являются лишь тратой времени, поэтому они призвали сенат отказаться от инициативы.

Как ранее сообщалось, что на Украине не верят, что США раньше конца февраля смогут прийти к общей позиции о помощи Вооруженным силам Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что сделка застрянет на уровне палаты представителей до конца месяца, и совершенно неясно, как вопрос будет решен.