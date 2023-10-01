Спикера палаты представителей США могут сместить с поста Bloomberg: республиканцы планируют сместить с поста спикера палаты представителей

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Маккарти

Группа республиканцев в Конгрессе США намерена добиться ухода спикера палаты представителей Кевина Маккарти в связи с его поддержкой двухпартийного проекта финансирования правительства, передает Bloomberg. В частности, республиканец из Флориды Мэтт Гейтц объявил о своем намерении подать прошение о лишении Маккарти должности спикера.

Я думаю, что нам нужно двигаться дальше с новым руководством, которому можно доверять,— заявил Гейтц.

По его мнению, Маккарти нарушил одно из обещаний, которые он дал республиканцам перед вступлением в должность спикера. Решение спикера поддержать двухпартийный проект финансирования правительства вызвало недовольство ультраконсервативного крыла республиканцев, которые выступают за резкое сокращение расходов.

Чтобы сохранить свой пост, Маккарти должен набрать большинство голосов в палате представителей против прошения Гейтца. Некоторые демократы также могут поддержать Маккарти, но это будет зависеть от его готовности к двухпартийным компромиссам, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса. Бюджет не включает помощь Украине. Данную инициативу поддержала и палата представителей.