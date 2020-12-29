В США республиканцы отказались повышать пособия гражданам до $2000

Представители Республиканской партии заблокировали принятое Конгрессом США решение об увеличении до $2000 пособия гражданам в связи с пандемией коронавируса.
Как заявил глава республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, вопрос о повышении выплат не будет рассматриваться без предложений Трампа по выборам,
Сенат не будет разделять три вопроса, которые президент Трамп связал вместе просто потому, что демократы боятся рассматривать два из них, — сказал он на заседании.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о прямых выплатах гражданам $600 долларов в связи с пандемией коронавируса. Вопрос о повышении выплат он внёс вместе с дополнительными предложениями об ограничении прав владельцев социальных сетей на редактирование сообщений пользователей и о создании комиссий по расследованию нарушений на выборах президента страны. Оба требования демократы отказываются даже обсуждать.
Ранее Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента. Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили»
Он также назвал победившего на выборах главы государства Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира, писал NEWS.ru.