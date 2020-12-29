В США республиканцы отказались повышать пособия гражданам до $2000

https://static.news.ru/photo/221d7b4e-4b3c-11eb-a180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Представители Республиканской партии заблокировали принятое Конгрессом США решение об увеличении до $2000 пособия гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Как заявил глава республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, вопрос о повышении выплат не будет рассматриваться без предложений Трампа по выборам, сообщает «Интерфакс»..

Сенат не будет разделять три вопроса, которые президент Трамп связал вместе просто потому, что демократы боятся рассматривать два из них, — сказал он на заседании.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о прямых выплатах гражданам $600 долларов в связи с пандемией коронавируса. Вопрос о повышении выплат он внёс вместе с дополнительными предложениями об ограничении прав владельцев социальных сетей на редактирование сообщений пользователей и о создании комиссий по расследованию нарушений на выборах президента страны. Оба требования демократы отказываются даже обсуждать.

Ранее Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента. Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили»

Он также назвал победившего на выборах главы государства Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира, писал NEWS.ru.